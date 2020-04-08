الحشد يعثر على جثة مغدور من أهالي تلعفر في جبال شيخ إبراهيم

2020/04/08 | 12:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء 53 بالحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عملية مسح في جبال شيخ إبراهيم، حيث عثر على جثة مغدور من أهالي تلعفر.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “بناءً على معلومات استخباراتية تشير لقيام داعش باختطاف مواطن من سكان ناحية المحلبية شرق قضاء تلعفر في الموصل، نفذت قوة من اللواء 53 بالحشد […]

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