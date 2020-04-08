مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ويتخذ جملة من القرارات حول بدلات الايجار

2020/04/08 | 12:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، أمس الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان.

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