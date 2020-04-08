نقيب الأطباء : الازمة طويلة وكورونا قد ينتعش ويجب اعادة دوام الدوائر الحكومية بأجراءات وقائية

2020/04/08 | 12:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اقترح نقيب الأطباء عبد الأمير الشمري، الأربعاء، أنْ تعود الدوائر الحكوميَّة الى العمل في ظل إجراءات وقائية، بالنظر إلى أن الأزمة قد تستغرق وقتاً طويلاً.

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