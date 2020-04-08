العجلوني يطالب بالسير على خطى بايرن ميونخ

2020/04/08 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عمر العجلوني رئيس نادي الصريح، أن بايرن ميونخ الألماني بدأ في تطبيق طريقة تدريب جديدة، مفيدة للغاية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف العجلوني , ضرورة السماح للأندية بإجراء تدريبات في أرضية الملعب بدلًا من التدريب داخل المنزل، ويبدو أن بايرن أخذ بنصيحتي”.

وأوضح “توزيع اللاعبين بالفريق الواحد على 5 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 أو 5 لاعبين، وتتدرب كل مجموعة في أوقات متباعدة مع مسافات غير متقاربة لمدة ساعة، أفضل بكثير من التدريبات المنزلية”.

ونوه “ما تطرقت له في الحوار، على سبيل الصدفة، أصبح بايرن ميونخ يطبقه، آمل أن تستثمر الأندية الأردنية هذه الفكرة للحفاظ على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية بشكل أفضل”.

وأتم “يجب أن يتم منح لاعبي كرة القدم تصاريح خاصة للذهاب إلى الملعب في ظل حظر التجوال حتى نتمكن من تنفيذ التدريبات على طريقة بايرن ميونخ”.

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