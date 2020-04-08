2020/04/08 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق موناكو عودة رائعة أمام ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2003-2004، بعد الخسارة في الذهاب بسانتياجو برنابيو (4-2).

وخلال مباراة الإياب التي جرت على إستاد لويس الثاني، تقدم الريال أولاً عن طريق الإسباني راؤول جونزاليس.

لكن موناكو تولى الأمور من هذه النقطة، وسجل ثلاثية بدأها لودوفيك جيولي، وفيرناندو مورينيتس ليتقدم الفريق، ثم سجل جيولي الهدف الثاني له والثالث للفريق ليتأهل الفرنسيون إلى نصف النهائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جيولي يعذب كاسياس مرتين في إسقاط موناكو للريال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جيولي يعذب كاسياس مرتين في إسقاط موناكو للريال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).