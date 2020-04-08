2020/04/08 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني (لاليجا)، إن مشاكل الدوري الإيطالي لن تُحل بوصول ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وكان ماسيمو موراتي، رئيس إنتر ميلان السابق، قد صرح مؤخرًا بأن انتقال ميسي إلى النيراتزوري “حلم مشروع”.

وعن ذلك قال تيباس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “مستوى ديون كرة القدم الإيطالية مرتفع جدًا، ضعف مستوى الليجا والبوندسليجا، مع معدل دوران أقل”.

وأردف: “المشكلات الاقتصادية في الدوري الإيطالي، لا يمكن حلها بواسطة ليونيل ميسي..



بالطبع أرغب في استمراره بإسبانيا، لكن إذا رحل، لا بأس..



لن تكون هناك مأساة”.

وأتم بقوله: “عندما رحل كريستيانو رونالدو قيل إن الليجا ستفقد الكثير..



لكن حدث العكس، لقد ربحنا كثيرًا، خاصةً من حقوق البث”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الليجا : ميسي لن يحل مشاكل الكرة الإيطالية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الليجا : ميسي لن يحل مشاكل الكرة الإيطالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).