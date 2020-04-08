“العهد نيوز” تنشر نص قرارات مجلس الوزراء

2020/04/08 | 12:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن ابرز قرارات جلسته التي عقدها، امس الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط السيد ثامر الغضبان.وفيما يلي نص القرارات: تأجيل استيفاء مبالغ الأقساط المستحقة عن بدلات قطع الأراضي السكنية المباعة أو المؤجرة الى المواطنين وفقاً لقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) […]

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