وزارة الصحة تشترك مع 15 دولة لبحث مستجدات “كورونا”

2020/04/08 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام مدينة الطب حسن التميمي، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة تشترك مع 15 دولة ضمن دائرة تلفزيونية مغلقة لبحث مستجدات فيروس كورونا.وقال التميمي في تصريح، تابعته “العهد نيوز”، إن “الملاكات الصحية باشرت بالتدريب مع خبراء صينيين عبر دوائر تلفزيونية مغلقة لمواجهة انتشار كورونا”، مبيناً أن “العراق متواصل مع 15 دولة بين عربية […]

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