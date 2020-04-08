دراسة تتوقع 151 ألف وفاة بكورونا في أوروبا

2020/04/08 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع أن يحصد وباء كوفيد-19 في موجته الحالية الأولى أرواح ما يقارب من 66 ألف شخص في بريطانيا، وسيكون تفشيه الأكثر فتكا في أوروبا، بحسب بحث جديد نشر الثلاثاء.وأظهرت الدراسة، التي أعّدها معهد القياسات الصحية والتقييم التابع لكلية الطب في جامعة واشنطن أن نحو 151 ألفا و680 شخصا قد يموتون في أوروبا جرّاء الفيروس.[…]

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