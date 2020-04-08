سواريز : قصة الرواتب أزعجتنا.. والكثير تغير في كرة القدم

2020/04/08 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، أن جميع لاعبي الفريق كانوا على أتم الاستعداد لمساعدة النادي ماديًا، في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وقال سواريز، خلال مقابلة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، نُشرت اليوم الأربعاء: “شعر جميع أعضاء الفريق بعدم ارتياح، لأن القصة ذُكرت بشكل خاطئ..



قيل إن اللاعبين لا يريدون خصم الكثير من المال، هذا الأمر غير صحيح وأزعج الجميع”.

وواصل: “الجميع كانوا على استعداد لمساعدة النادي لأقصى حد..



شعرنا بضغوط شديدة، لكننا كنا على ثقة بأننا نقوم بواجبنا على أكمل وجه”.

وأضاف: “تم تأجيل الإعلان عن الأمر، بسبب الأرقام التي تحتاج إلى تعديل، فليس من السهل تحديد الأجر المخصوم من 22-23 لاعبًا، وأعتقد أن ذلك تم بهدوء بين النادي ومحامي كل لاعب..



استغرق الأمر بعض الوقت للعثور على أفضل الحلول، وتنفيذها بشكل سريع”.

وأبدى سواريز تشاؤمه إزاء موعد عودة كرة القدم إلى طبيعتها، قائلا: “سيكون من الصعب أن تعود اللعبة مرة أخرى في صورتها الطبيعية، وفي أمان تام، خلال وقت قريب، لأن هناك الكثير من الأمور التي تغيرت، وسيأتي وقت لا تعرف فيه ما هو الصحيح وما هو غير ذلك”.

وتابع: “ما يقلقك هو عدم الأمان الذي يشعر به الناس، من عدم القدرة على معرفة متى سنكون قادرين على الخروج والاستمتاع بحياتنا..



هذا ما يقلق المرء اليوم”.

وأردف: “عندما يكون الأطفال قادرين على الذهاب إلى الحديقة للاستمتاع، وعندما يتمكنون من رؤية بعضهم البعض وأقاربهم، هنا نستطيع أن نقول إن الأمور عادت لطبيعتها”.

العودة

وعن موعد عودته للفريق، بعد الجراحة التي أجراها في يناير/كانون ثان الماضي، قال: “عندما أشارك في التدريبات بشكل طبيعي، أعتقد أنني سأكون قادرًا على العودة للعب”.

وأضاف نجم ليفربول السابق: “أخضع لتقييم دائم من قبل الأطباء وجوانجو، رئيس العلاج الطبيعي، والشخص المسؤول عن تأهيلي الذي كان معي بشكل يومي، وسأكون دائمًا ممتنًا له”.

وواصل: “ليس هناك موعد محدد، سيعتمد الأمر على التقييم، لكن أعتقد أن الأمور ستكون قريبة طالما التزمت بالتعليمات”.

وبخصوص إمكانية تكثيف المباريات لإنهاء الموسم، قال: “سيعتمد ذلك على التاريخ، والوقت الذي يتعين على كل دولة إنهاء المباريات المتبقية فيه”.

واستدرك: “لكن كما قلت، أنت لا تعرف متى سيعود النشاط، لذلك لا تعرف ماذا سيحدث لكرة القدم”.

ووجه سواريز حديثه إلى جماهير برشلونة، قائلا: “الرسالة واضحة، وهي الاهتمام بتنفيذ تعليمات السلطات والبقاء في المنزل..



إذا بقي المرء في المنزل سيعتني بنفسه”.

وتابع: “عليكم أن تثقوا بالمجموعة المتواجدة حاليًا في الفريق، إذا أنهينا الموسم وهو ما نريده جميعًا، فسوف ننهيه معًا، متحدين، نناضل من أجل هدف واضح، وهو تحقيق لقبي الليجا ودوري الأبطال”.

وختم بقوله: “بعد الكثير من الأوقات السيئة التي نواجهها مع هذا الفيروس..



سيكون من دواعي سروري الاستمتاع بحصد اللقبين”.

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