إصابة 3 منتسبين بالحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين

2020/04/08 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء (08 نيسان 2020)، إصابة ثلاثة منتسبين في الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاربعاء (08 نيسان 2020)، بأن قوات البيشمركة أطلقت عملية عسكرية على المناطق الحدودية بين محافظتي السليمانية وديالى، بعد هجوم تنظيم داعش على منطقة كلاجو، الذي أدى إلى مقتل واصابة 4 من القوات الكردي

بغداد اليوم-بغداد

عثرت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، على جثة شخص اختطف شرق تلعفر، التابع لمحافظة نينوى، داخل وكر لعناصر داعش.

وذكر بيان، أورده إعلام الحشد الشعبي، أنه "بناءً على معلومات استخباراتية تشير لقيام داعش باختطاف مواطن من سكان ناحي

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، القاء القبض على أكثر من 14 الف مخالف لحظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان، إنه "مع إستمرار إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة تواصل تشكيلات قيادة عمليات بغداد واجب

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