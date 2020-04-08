غيوم وفرص لتساقط الأمطار بمناطق العراق كافة.. حالة الطقس اليوم وخلال اليومين المقبلين

2020/04/08 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء (08 نيسان 2020)، توقعاتها للحالة الجوي...





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