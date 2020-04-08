البلداوي: القوى الشيعية حسمت موقفها من تكليف الكاظمي لمنصب رئاسة الوزراء

2020/04/08 | 12:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الأربعاء، أن القوى الشيعية حسمت موقفها من تكليف المرشح مصطفى الكاظمي لمنصب رئاسة الوزراء, مشيرا الى ان تمسك رئيس الوزراء عدنان الزرفي بالتكليف يهدف لتحقيق مكاسب لائتلاف النصر.وقال البلداوي، إن “القوى الشيعية والاجماع حسمت موقفها من ترشيح رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي لمنصب […]

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