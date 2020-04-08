2020/04/08 | 12:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة سايلو السماوة، اليوم الأربعاء، عن اكمال كافة الاستعدادات الخاصة بموسم تسويق محصول الحنطة من خلال تهيئة سعة خزنية لاستيعاب الكميات المتوقع تسويقها فضلا عن تهيئة الفاحصين وتنظيم عمليات صرف المستحقات المالية.وقال مدير السايلو فليح الظالمي في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، ان وزارة الزراعة زودت السايلو ببيانات خاصة عن الكميات المتوقع تسويقها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثنى.. إكمال كافة الاستعدادات الخاصة بموسم تسويق محصول الحنطة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثنى.. إكمال كافة الاستعدادات الخاصة بموسم تسويق محصول الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).