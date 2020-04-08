الهجرة التركية تؤكد خلو مراكز إيواء اللاجئين السوريين من كورونا

2020/04/08 | 12:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولون بمديرية الهجرة التركية، عدم تسجيل أية إصابات بفيروس #كورونا في مراكز إيواء اللاجئين على الأراضي التركيّة.ويقدر عدد السوريين في مراكز الإيواء 63 ألفاً و718 لاجئاً متوزعين على سبعة مراكز إيواء مؤقتة للاجئين…

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