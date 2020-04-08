مقرر البرلمان: جلسة التصويت الحكومة ستعقد بعد إرسال السير الذاتية للوزراء

2020/04/08 | 12:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مقرر مجلس النواب خديجة علي إن موعد عقد جلسة التصويت على تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي من عدمه سيحدد بعد (48) ساعة من إرسال الزرفي للسير الذاتية للكابينة الوزارية إلى هيئة رئاسة المجلس.وقالت علي في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن رئاسة مجلس النواب بانتظار إرسال رئيس الوزراء المكلف للسير الذاتية […]

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