اربيل تعد الفلاحين بتسهيلات .. لجنة برلمانية تؤشر تأثر التجارة مع الجوار

2020/04/08 | 12:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وعد رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان فرست صوفي يوم الاربعاء بتقديم التسهيلات اللازمة الى الفلاحين لانجاز اعمالهم.

وقال صوفي في مؤتمر صحفي مشترك عقد مع رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في برلمان اقليم كوردستان عبدالستار مجيد وحضره مراسل شفق نيوز، "استمعنا الى توجيهات لجنة الزراعة ونريد ان نطمئن الفلاحين باننا سنقدم لهم كل التسهيلات".

واردف بالقول انه "سنعمل على ألاّ تتوقف المشاريع الزراعية والدواجن".

من جهته قال مجيد خلال المؤتمر "نحن في اقليم كردستان نعتقد اننا بحاجة الى الاعتماد على انفسنا لتأثر حركة التجارة مع دول الجوار بسبب كورونا".

واضاف انه "عدونا بتقديم التسهيلات كافة للفلاحين ولكن في المقابل يجب عليهم ايضا الالتزام بالتعليمات الصحية".

ويعاني الفلاحون بسبب الاجراءات والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا في اقليم كوردستان من مشكلة التوجه الى مزارعهم مع حلول فصل الربيع والاقبال على الصيف.

وتوجد العشرات من حقول الدواجن في اطراف محافظة اربيل اذ لايتمكن اصحابها من الوصول اليها بسهولة بسبب حظر التجوال.

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