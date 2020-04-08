تأجيل انطلاق مهرجان السفير الثقافي العاشر الى العام المقبل

2020/04/08 | 12:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجفأعلنت أمانة مسجد الكوفة المعظم والمزارات الملحقة به، اليوم الأربعاء، عن تأجيل إقامة فعاليات مهرجان السفير الثقافي العاشر الى العام المقبل، حفاظاً على صحة المشاركين بسبب أزمة وباء كورونا المستجد (covid-19).وقال رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية السيد حيدر صادق الموسوي في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “الظروف الصحية التي ألمت بجميع بلدان […]

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