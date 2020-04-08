2020/04/08 | 12:50 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشف النائب السابق وائل عبد اللطيف، الاربعاء، عن ابرز مطالب القوى الشيعية من رئيس الوزراء المقبل، مبينا ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد اللطيف: هذا ما تريده القوى الشيعية من رئيس الوزراء المقبل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد اللطيف: هذا ما تريده القوى الشيعية من رئيس الوزراء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).