الاقتصاد الفرنسي يسجل أكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية

2020/04/08 | 12:50 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أعلن البنك المركزي الفرنسي، الأربعاء، أن حجم الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يسجل تراجعا نسبته 6...

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