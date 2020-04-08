قبل اكتشاف الحقيقة.. قتل صديقته وانتحر بعد شكه بإصابتها بكورونا

2020/04/08 | 12:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت سلطات ولاية إلينوي الأمريكية، اليوم الاربعاء، إن رجلا قتل صديقته وانتحر بعد شكه بإصابتها بفيروس كورونا، مضيفة أن اختبارات الشخصين أثبتت عدم إصابتهما بالمرض.

وقال مكتب شرطة مقاطعة ويل في الولاية إن "الشرطة لبت نداء للتحقق من حالة باتريك جيسيرنيك وصديقته شيريل شيريفر بعد قلق عائلة باتريك من عدم اتصاله بها لمدة".

وأضاف المكتب أنه وجد جثتي الشخصين وعليها علامات إطلاق نار وتبين أن باتريك قام بقتل صديقته قبل أن ينتحر بإطلاق الرصاص على نفسه.

ونقلت الشرطة عن عائلة باتريك قولها إن "الصديقة عانت من مشاكل تنفس وكانت تعتقد أنها مصابة بالفيروس، وقد أجرت فحوصا قبل يومين من الحادث لكن النتيجة لم تظهر بعد".

وقال مكتب الشرطة إن "الفحص أثبت عدم إصابة باتريك أو صديقته التي كان يسكن معها لثماني سنوات، بالمرض"، مضيفة أنها "لم تسجل أي حالة عنف منزلي سابقة بين الشخصين، وأن "المنزل كان نظيفا ومرتبا ومغلقا من الداخل حينما دخل رجال الشرطة والإطفاء للاطمئنان عليهما".

وقبل يومين أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداءً عالميًا لحماية النساء والفتيات "في المنازل"، في وقت يتفاقم العنف المنزلي والأسري خلال فترة الحجر الصحّي الناجمة عن كورونا.

وقال غوتيريتش "بالنسبة للعديد من النساء والفتيات، إنّ أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة الأمان لهنّ.



إنّه المنزل".

وسجلت ولاية إلينوي أكثر من 13 ألف إصابة بالمرض، ونحو 400 حالة وفاة.

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