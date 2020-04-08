بالجداول.. تعرف على حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة

2020/04/08 | 12:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاربعاء، الحالة الجوية لهذا اليوم الاربعاء والأيام التي تليه.

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