استئناف تصدير شحنات الوقود الايراني للعراق

2020/04/08 | 12:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، عن إستئناف تصدير شحنات الوقود الى العراق....

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