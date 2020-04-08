2020/04/08 | 12:50 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء (7 نيسان 2020)، إعادة السلطات السعودية أموال تأشيرات مئات المعتمرين...
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعيد أموال تأشيرات معتمري كردستان العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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