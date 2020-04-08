السعودية تعيد أموال تأشيرات معتمري كردستان العراق

2020/04/08 | 12:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء (7 نيسان 2020)، إعادة السلطات السعودية أموال تأشيرات مئات المعتمرين...

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