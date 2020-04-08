وزارة النفط تخصص 100 مليون دينار لدعم المؤسسات الصحية في بغداد

2020/04/08 | 12:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قررت وزارة النفط، الاربعاء، تخصيص 100 مليون دينار لدعم المؤسسات الصحية في محافظة بغداد تعزيزاً لجهودها في حملة الوقاية من انتشار فايروس كورونا.

وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان الى الشركات النفطية بتقديم الدعم للمحافظات للوقاية من أنتشار وباء فايروس كورونا، قامت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز بتخصيص مبلغ (100) مليون دينار الى محافظة بغداد لدعم المؤسسات الصحية".

واضاف جهاد أن "الشركة والشركات الوطنية بادرت بتقديم الدعم الى العوائل المتعففة والفقيرة من خلال تنظيم حملات تكافلية لتجهيزهم بالسلات الغذائية شملت الاف العوائل في محافظة بغداد والمحافظات الاخرى".

وأشار الى أن "مبالغ الدعم للمحافظات وللجهات الصحية تهدف الى توفير المستلزمات الطبية العاجلة للمستشفيات والمحاجر الصحية، تعزيزاً لجهودها في حماية المواطنين ومعالجة المصابين، وتاتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء".

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