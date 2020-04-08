مصدر: عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي سيبحثان أسواق الخام مع مسؤولين سعوديين

2020/04/08 | 12:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مصدر مطلع، الاربعاء، إن العضوين الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي اللذين قدما مشروع قانون من شأنه إبعاد الأنظمة الدفاعية والقوات الأمريكية من السعودية ما لم تخفض إنتاج النفط سيجريان اتصالا مع المسؤولين في المملكة يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يجري السناتور كيفن كريمر والسناتور دان سوليفان مكالمة هاتفية مع المسؤولين بعد يومين من اجتماع مزمع لأوبك+ يُتوقع أن توافق فيه السعودية وروسيا على خفض للإنتاج.



ويضخ البلدان النفط بشكل مكثف وسريع بدءا من الشهر الماضي في سباق على الحصص السوقية.

ومن شأن مشروع القانون نقل القوات وصواريخ باتريوت وأنظمة ثاد الدفاعية الأمريكية من المملكة ونشرها في مناطق أخرى بالشرق الأوسط إذا لم تخفض المملكة إنتاج النفط.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم نشر هويته نظرا لحساسية المحادثات، إنه سيتم بحث جلب الاستقرار لأسواق النفط العالمية، لكن لم تكن لديه تفاصيل أخرى.

وكريمر من ولاية نورث داكوتا التي تنتج 1.4 مليون برميل يوميا من النفط، وهي ثاني أكبر ولاية منتجة للنفط بعد تكساس، بينما سوليفان من ألاسكا التي تنتج نحو 480 ألف برميل يوميا.

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