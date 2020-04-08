ايران تسجل 2089 اصابة جديدة بفيروس كورونا و133 حالة وفاة

2020/04/08 | 12:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث بسام وزارة الصحة الايرانية كياونش جهانبور تسجيل 2089 اصابة جديدة و 133 حالة وفاة في غضون الـ 24 الساعة الماضية.

واشار جهانبور في الموقف الوبائي اليومي لإيران الى شفاء 2739 شخصا مصابا بهذا الفيروس لحد الآن.

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