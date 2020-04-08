فاطمة_ناعوت - فاطمة ناعوت - وأكره اللي يقول: آمين.. يا عزيزي الرئيس مبارك

2020/04/08 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت اليوم ذكرى الأربعين للرئيس الراحل محمد حسني مبارك.اللهم ارحمه رحمة واسعة بقدر ما أحبَّ مصر ورفض الخروج منها في أحلك لحظات حياته، وتمنّى الرحيل إلى بارئه في وطنه والدفن في ثراه الطيب.وحقق الله له ما أراد، فلاقى وجه ربه بين أسرته وأبناء وطنه بعدما طيّب القانون عينيه بحكم البراءة.==============================من سماتِ التحضُّر في البشر، أن نختلفَ دون أن نتخالف.فإن تخالفنا ......

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