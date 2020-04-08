شادي_الشماوي - شادي الشماوي - المنظّمة الشيوعية الثوريّة ، المكسيك : ما الأثمن، حياة البشر أم المال؟ الحكومة المكسيكيّة زمن فيروس كورونا

2020/04/08 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي مقال من ترجمة جريدة " الثورة " عن موقع الفجر الأحمر [ Aurora Roja]، لسان حال المنظّمة الشيوعية الثوريّة ، المكسيك .جريدة " الثورة " عدد 642، 6 أفريل 2020 https://revcom.us/a/642/mexican-government-in-times-of-the-coronavirus-es.htmlما الأثمن ، حياة البشر أم ال......

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