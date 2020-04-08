تسجيل 14 اصابة جديدة بكورونا في اربيل

2020/04/08 | 13:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان تسجيل ١٤ إصابة جديدة في أربيل.

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