2020/04/08 | 13:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد عضو غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، عن إستئناف تصدير شحنات الوقود الى العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تستأنف صادرات الوقود الى العراق ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تستأنف صادرات الوقود الى العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).