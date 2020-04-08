الحسيني لـ”العهد نيوز”: الاحتلال الامريكي ارجع العراق الاف السنين للوراء وهو يتحمل مسؤولية جميع ما حصل بالبلاد

2020/04/08 | 13:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار المتحدث باسم الحشد الشعبي محور الشمال، علي الحسيني، الى ان الاحتلال الامريكي ارجع العراق الاف السنين الى الوراء.وقال الحسيني في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان “الاحتلال الامريكي دمر العراق وخيراته وتاريخه ونهب كل ثرواته والاستيلاء على جميع الارصدة المالية واطنان الذهب منذ دخولهم للعراق قبل 17 سنة” مبينا ان “امريكا عملت على […]

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