2020/04/08 | 13:40 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمديد مدة تسديد بدلات بيع قطع الأراضي السكنية المباعة لبعض المواطنين ممن لم يسددوا بسبب "التظاهرات" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/08 | 13:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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