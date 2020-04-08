2020/04/08 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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شرطة النجف: نعتذر عن استقبال اي زائر بمناسبة زيارة النصف من شعبان بسبب كورونا

يتبع .



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