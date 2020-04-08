شفاء 10 مصابين بفيروس كورونا في النجف وكربلاء ومغادرتهم المستشفى

2020/04/08 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر طبي من صحة محافظة كربلاء، الأربعاء (08 نيسان 2020)، بخروج ثلاث حالات جديدة مصابة بفايروس ...





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