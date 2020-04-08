2020/04/08 | 13:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت مجموعة "بي.إن" الإعلامية أنها ستبث بطولة لكرة القدم الإلكترونية تستمر شهرا من تنظيم باريس سان جيرمان بطل فرنسا حول العالم للترفيه عن المشجعين العالقين في المنازل بسبب جائحة فيروس "كورونا".وتقام البطولة، التي تنطلق اليوم الأربعاء، كل أسبوع بمشاركة لاعبين من بينهم "يوليان دراكسلر" و"خوان بيرنات" و"ليفين كورزاوا" بالإضافة لمحترف كرة القدم الإلكترونية "لوكا داكس كوييرييه".و"ناصر الخليفي" رئيس مجموعة "بي.إن" الإعلامية هو أيضا رئيس باريس سان جيرمان، وستبث البطولة تليفزيونيا في الولايات المتحدة وفرنسا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي و24 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وقال "فلوران هوزو" مدير البرامج والهواء في "بي.إن" فرنسا: "مع تعليق المسابقات الرياضية مؤقتا في أغلب الدول بسبب جائحة فيروس كورونا، ننتظر أرقام مشاهدة قوية من بطولات إلكترونية مثل هذه".وقالت المجموعة في بيان إن البطولة التي تقام عبر الإنترنت تلقت 1400 طلب من 66 دولة مختلفة في غضون 12 ساعة من إطلاقها يوم الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للترفيه عن المحجورين في المنازل .. بي ان تبث بطولة لكرة القدم الالكترونية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للترفيه عن المحجورين في المنازل .. بي ان تبث بطولة لكرة القدم الالكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).