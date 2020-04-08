ترامب ينوي إقامة سكة حديد تربط الأرض بالكواكب!

2020/04/08 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قبل يومين وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يسمح لقوات الفضاء الامريكية!، باستخراج موارد الفضاء من مياه ومعادن!! وكذلك بتحفيز المؤسسات الخاصة على العمل في مجال الأبحاث الفضائية.اللافت ان الرئيس الامريكي وقّع هذا القرار في الوقت الذي يعصف وباء كورونا بأمريكا بسبب سوء ادارته المتخبطة التي انكرت في البداية خطر كورونا واليوم […]

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