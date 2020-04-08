حشد الأنبار لـ”العهد نيوز”: إبطال مفعول 20 عبوة ناسفة بعملية اقتحام المناطق الغربية

2020/04/08 | 13:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري السمرمد اليوم الاربعاء، ابطال مفعول اكثر من 20 عبوة ناسفة من مخلفات مجرمي داعش ابان سيطرته على مساحات واسعة من المناطق الغربية للمحافظة .وقال السمرمد في حديث لـ”العهد نيوز” ، ان “القوات الامنية مسنودة بقوة من فرقة معالجة المتفجرات وبدعم من طيران الجيش […]

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