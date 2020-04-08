انفجار يستهدف قوة من البيشمركة والاسايش بكفري كرميان

2020/04/08 | 13:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استهدف انفجار ظهر اليوم الاربعاء، قوة مشتركة من البيشمركة والاسايش في انفجار بقضاء كفري.وجاء الحادث بعد هجوم نفذه مسلحو داعش على قوات البيشمركة المرابطة في ناحية كولجو بقضاء كفري التابعة لإدارة كرميان، مما ادى لوقوع اثنين من الضحايا في البيشمركة.وبهذا الصدد قال العميد كمال محمد قائد لواء 5 في البيشمركة بكرميان لشفق نيوز، إن قوة من البيشمركة والاسايش نفذت اليوم عملية مداهمة وتفتيش لمنطقة كولجو، وخلال الحملة انفجرت عبوة صوتية على رتل للقوة المشتركة".واضاف ان الحادث لم يتسبب بأي خسائر.

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