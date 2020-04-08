ضحايا من أفراد البيشمركة بهجوم لداعش في كفري كرميان

2020/04/08 | 13:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بوقوع ضحايا اثنين من أفراد البيشمركة يوم الثلاثاء في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش على قوات البيشمركة في إدارة كرميانوقال المصدر لشفق نيوز، إن مسلحي داعش هاجموا قوات البيشمركة المرابطة في ناحية كولجو بقضاء كفري التابعة لإدارة كرميان.وأضاف المصدر أن اثنين من أفراد البيشمركة سقطا ضحايا خلال الهجوم.

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