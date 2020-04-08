2020/04/08 | 13:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد استغاثة لابنته.. نجدة بغداد تضبط شخصا بحوزته مخدرات واعتدى بالضرب على عائلته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/08 | 13:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد استغاثة لابنته.. نجدة بغداد تضبط شخصا بحوزته مخدرات واعتدى بالضرب على عائلته) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد استغاثة لابنته.. نجدة بغداد تضبط شخصا بحوزته مخدرات واعتدى بالضرب على عائلته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).