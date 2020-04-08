2020/04/08 | 13:52 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإدارة الذاتية تحمل السلطات السورية مسؤولية اي اصابات بكورونا بمناطقها

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