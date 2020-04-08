2020/04/08 | 13:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا ممثل ائتلاف دولة القانون في حوارات تشكيل الحكومة، حسن السنيد، رئيس الجمهورية برهم صالح، الى ان يتحمل مسؤوليته في التعامل مع الكتل بصيغة واحدة، ويعمل على تحقيق الاجماع الكامل حسب التوافق بين الكتل السبعة للمكون الاكبر.وقال السنيد في بيانه، ان “موقف ائتلاف دولة القانون كان منذ البداية مع الاجماع السباعي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون يدعو صالح الى تحمل مسؤوليته في التعامل مع الكتل بصيغة واحدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون يدعو صالح الى تحمل مسؤوليته في التعامل مع الكتل بصيغة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).