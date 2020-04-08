2020/04/08 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | تحالف القوى العراقية يؤكد مضيه نحو الخيارات الوطنية في تشكيل الحكومة ضمن السياقات الدستورية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | تحالف القوى العراقية يؤكد مضيه نحو الخيارات الوطنية في تشكيل الحكومة ضمن السياقات الدستورية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | تحالف القوى العراقية يؤكد مضيه نحو الخيارات الوطنية في تشكيل الحكومة ضمن السياقات الدستورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).