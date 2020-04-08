الصحة النيابية تطالب المسؤولين بعدم التقليل من خطورة كورونا

2020/04/08 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت لجنة الصحة النيابية من مسألة التقليل من خطورة فيروس كورونا فيما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم الانصياع وراء الأخبار غير العلمية.

وطالبت عضو اللجنة داليا حاجي المسؤولين العراقيين بعدم التقليل من خطورة جائحة كورونا، مبينة ان الإجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية بشأن فيروس كورونا ملزمة التطبيق، وبالتالي على المواطنين اتباع تلك الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفاقم أعداد الإصابات بالوباء.

وأشارت حاجي الى أن تصريحات بعض المسؤولين موعد الخلاص من كورونا بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة يعطي رسائل غير صحيحة تؤدي الى مخالفة التعليمات والتشجيع على كسر حظر التجوال، مؤكدة ان الخطر ما زال قائما في العراق.

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