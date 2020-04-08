عضو بالصحة العالمية يحدد سقفا للإصابات بكورونا في العراق للشهر الحالي

2020/04/08 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت منظمة الصحة العالمية في العراق سقفا للإصابات يمكن من خلاله تقييم الموقف الوبائي لفيروس كورونا في البلاد قبل نهاية الشهر الحالي.

وقال عضو المنظمة العالمية عدنان نوار، إن العراق بإمكانه تجاوز خطر جائحة كورونا خلال شهر نيسان الحالي اذا استمر بالالتزام بحظر التجوال وعدم الاختلاط لإنقاذ حياة الالاف، مشيرا الى ان وصول العراق الى عدد الفي إصابة خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي يجعل وضع البلاد في حالة جيدة مقارنة مع الدول الأخرى.

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