(صور) دوريّات مشتركة لروسيا وتركيا تنفيذاً لاتفاق موسكو بشأن إدلب

2020/04/08 | 13:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيّرت القوّات الروسيّة والتركيّة صباح اليوم الأربعاء الدوريّة المشتركة الثالثة على الطريق الدولي حلب – اللاذقيّة، المعروف بـM4، وذلك تنفيذاً لاتفاق موسكو بشأن إدلب المبرم في الخامس من شهر آذار /مارس الماضي.وأعلنت وزارة الدفاع…

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