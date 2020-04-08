الوقف السني يلزم مساجده بالأدعية لمواجهة كورونا

2020/04/08 | 14:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ‏وجه رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش جميع المساجد التابعه للديوان في بغداد والمحافظات بإطلاق الأدعية والأذكار والتلاوات والابتهالات على خليفة انتشار وباء كورونا في العالم أجمع.‏وقال بيان صدر عن رئيس الديوان قوله إن هذا التوجيه جاء بعد التشاور مع عدد من العلماء والفقهاء ، مشيراً أن هذه الادعية ستكون من […]

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