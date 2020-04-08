فيسبوك تطلق تطبيقًا جديدًا مخصصًا للأزواج

2020/04/08 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة فيسبوك تطبيقًا جديدًا مخصصًا للأزواج، حيث يمكنهم التواصل مع بعضهم فقط في مساحة خاصة، بعيدًا عن التواصل العام الموجود في خدمات الشركة الأخرى.

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