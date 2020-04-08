2020/04/08 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت شرطة النجف الاعتذار عن استقبال أي زائر بمناسبة زيارة النصف من شهر شعبان تلافياً لخطر الإصابة بفيروس كورونا ومنعاً لتفشيه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجف تعتذر عن استقبال الزائرين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجف تعتذر عن استقبال الزائرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).